Pflegepolitik: Wenn Sparen teuer wird

Die aktuelle Entwicklung im Pflegesektor folgt einem klassischen ökonomischen Fehlmuster: Es wird dort gespart, wo Einsparungen nachweislich die höchsten Folgekosten erzeugen. Unter dem Druck knapper Budgets wird zunehmend hochqualifiziertes Pflegepersonal durch Assistenzkräfte ersetzt. Dies mag kurzfristig Personalkosten senken, ist jedoch gesamtwirtschaftlich ineffizient. Pflege ist kein Bereich mit hoher Substituierbarkeit, sondern ein wissensintensives System mit hohen Qualitätsanforderungen. Qualifikation ist ein zentraler Produktionsfaktor. Ein unausgewogener Skill-Grade-Mix kann die Qualität beeinträchtigen. Ökonomisch betrachtet handelt es sich um vermeidbare Kosten – verursacht durch Unterinvestition in Qualität und mangelnde systemische Effizienz. Dies führt zu verlängerten Aufenthalten, häufigeren Wiederaufnahmen, steigenden Ausgaben in anderen Leistungseinheiten des Gesundheitssystems und vermeidbarer Morbidität.

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Fehlanreize Das eigentliche Problem liegt tiefer: Es handelt sich um ein systematisches Fehlanreizproblem. Entscheidungen orientieren sich an kurzfristigen Budgetzielen einzelner Organisationseinheiten, während die Folgekosten im Gesamtsystem anfallen. Optionen ergeben sich erstens aus einer bedarfsorientierten, überregionalen Angebotsstruktur, zweitens einer stärker pflegespezifischen Finanzierung und drittens einer fallbezogenen Abstimmung von Formen der Versorgung. Ein vierter Hebel besteht in der Form der Personaleinsetzung. Es ergeben sich regulatorische Hürden, wenn etwa qualifizierte Pflegefachpersonen ihre Kompetenzen – etwa im Bereich der Arzneimittelversorgung – nicht voll ausschöpfen dürfen. Fachlich hochwertige Qualifikationen müssen auch zur Geltung kommen können.