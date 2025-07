Pensionsreform? Reden wir zuerst über Gesundheit am Arbeitsplatz

Seit Wochen brodelt die politische Diskussion rund um unser Pensionssystem – und in diesem Juli erreichte sie ihren bisherigen Höhepunkt. Vor allem prominente Stimmen aus der Wirtschaft überbieten sich derzeit gegenseitig mit Forderungen nach Verschärfungen für hart arbeitende Beschäftigte. Dabei ist im Pensionsbereich ohnehin einiges in Bewegung: Die Bundesregierung legte kürzlich die Einführung der Teilpension vor – eine neue Maßnahme, bei der man weiterhin arbeitet, aber weniger, und zugleich bereits einen Teil der Pension bezieht. Sie soll jenen Beschäftigten helfen, die noch arbeiten möchten, dies jedoch nicht mehr im bisherigen Ausmaß können.

Und genau dieses „können“ ist das entscheidende Stichwort – denn ohne Gesundheit, oder besser gesagt ohne gesunde Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, wird jede Pensionsdebatte hinfällig. Was es braucht, ist ein verstärkter Fokus der österreichischen Unternehmen auf alter(n)sgerechtes Arbeiten und ja, das „n“ macht einen Unterschied. Altersgerechte Maßnahmen richten sich in erster Linie an ältere Beschäftigte und ihre spezifischen Bedürfnisse. Alternsgerechtes Arbeiten hingegen nimmt die gesamte Erwerbskarriere in den Blick und setzt viel früher an – also lange bevor man als „alt“ gilt. Es handelt sich um einen präventiven Ansatz, der physische oder psychische Beschwerden frühzeitig verhindert.