In der Schule erntete sie nur ein müdes Lächeln von Kolleginnen und Kollegen wie vom Schuldirektor. Aussagen wie „Weiter unterrichten? Alle wollen doch so früh wie möglich in Pension gehen!“ oder Kommentare wie „Du musst doch froh sein, diesen irrsinnigen Alltag im Schulbetrieb zu verlassen …“ schlugen ihr entgegen.

So lauteten die wohlmeinenden Ratschläge, weil die Lehrerin freiwillig über das Pensionsalter hinaus weiterarbeiten wollte. Diese niederschmetternden Reaktionen lassen Arbeitswillen und Freude am Beruf in einem trüben Licht oder gar als Makel erscheinen.

Und plötzlich kam er auch, der RSb-Brief, der gefürchtete sogenannte „blaue Brief“. Trotz eines Ansuchens beim Arbeitgeber, weiter arbeiten zu wollen, flatterte die Kündigung bei der Tür herein.