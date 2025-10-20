Österreich an Wendepunkt: Lohnverhandlungen im Strukturwandel

Die traditionellen Rollen im Lohngefüge geraten ins Wanken. Jahrzehntelang galt die Metallindustrie als Zugpferd der Kollektivvertragsverhandlungen, ihr Abschluss als Messlatte für andere Branchen. Das gilt aktuell nicht mehr, denn die verschiedenen Branchen sind konträren Bedingungen ausgesetzt: Die Metallindustrie schwächelt unter mangelnder Nachfrage und hohen Energiepreisen, während Eisenbahn und Sozialwirtschaft dringend zusätzliches Personal brauchen.

Die europäische Industriekonjunktur liegt am Boden. Nach drei Jahren des Schrumpfens regnet es statt dem erhofften Aufschwung Stornierungen und Kündigungswellen. Dementsprechend gab es bei den Verhandlungen der Metallindustrie kaum etwas zu verteilen. Durch zwei Einmalzahlungen hält der Abschluss kurzfristig zwar die Kaufkraft aufrecht, langfristig kostet die unterinflationäre Lohnanpassung den Beschäftigten aber viel Geld und fehlt bei jeder kommenden Lohnverhandlung, sowie schlussendlich auch in der Pension. Für die Metallbranche mag dieser Abschluss unter den aktuellen Bedingungen nachvollziehbar sein, doch als Blaupause für andere Branchen taugt er nicht. Denn während in der Industrie Jobs verschwinden, suchen Eisenbahn und Sozialwirtschaft händeringend Personal. Allein die ÖBB brauchen in den nächsten fünf Jahren 25.000 zusätzliche Beschäftigte. Bei der diplomierten Gesundheits- und Krankenpflege kommen aktuell etwa vier offene Stellen auf eine arbeitslose Person, in der Elementarpädagogik sind es fast drei unbesetzte Stellen. Beides Branchen, wo in Zukunft noch deutlich mehr Personal benötigt wird. Wo Fachkräfte fehlen, müssen die Löhne überdurchschnittlich steigen. Ein reiner Inflationsausgleich reicht nicht, um neue Arbeitskräfte zu gewinnen oder erfahrene zu halten.