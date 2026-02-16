Klimaklagen: Klimaschutz ist Pflichtprogramm

Warnungen gab es genug. Zahlen und Zeit ebenfalls. Und doch stellt sich die Frage: Was, wenn ein Staat die Gefahren der Erderwärmung kennt und trotzdem untätig bleibt? Der Klimawandel ist längst in die Gegenwart gerückt. Er gefährdet Gesundheit, Sicherheit und Wohlstand, hier und jetzt. Ein aktuelles Urteil des Bezirksgerichts Den Haag zur karibischen Insel Bonaire spricht dazu eine auffallend klare Sprache: Die Niederlande müssen ihre Inselbevölkerung wirksam vor den Folgen der Erderwärmung schützen. Konkret müssen die Niederlande unmittelbar für eine drastische Reduktion von Treibhausgasemissionen und die Finanzierung von geeigneten Anpassungsmaßnahmen sorgen. Ein rechtlich verbindlicher Rahmen ist bereits binnen 6 bis 18 Monaten zu erstellen. Fazit: Staatliche Untätigkeit im Klimaschutz ist rechtlich nicht haltbar. Ein Urteil mit Signalwirkung, das auch Österreich nicht überhören sollte.

Bemerkenswert ist, wie deutlich das Gericht die staatlichen Pflichten fasst. Es stützt sich ausdrücklich auf die Leitentscheidung des Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) im Fall der „KlimaSeniorinnen“. Dieses Urteil gilt auch für Österreich. Die Europäische Menschenrechtskonvention steht hierzulande seit 1964 im Verfassungsrang. Konkret verlangt diese Rechtsprechung, dass Staaten über rechtlich verbindliche Klimaziele, wissenschaftlich fundierte Emissionsbudgets, transparente Zwischenziele und wirksame Kontrollmechanismen verfügen müssen. Es braucht also einen wirksamen Managementplan. Welche Maßnahmen die Staaten in diesem Rahmen setzen, schreibt das Gericht richtigerweise nicht vor. Warnsignal Für Österreich ist dieses Urteil ein klares Warnsignal. Seit bald 1.900 Tagen fehlt ein wirksames Klimagesetz, das genau diese Elemente enthalten müsste. Lange Zeit wurde nicht verhandelt. Gleichzeitig zeigt sich auch hier die Klimakrise, wenn auch die Folgen nicht alle gleich treffen. Ältere Menschen, Kinder, einkommensschwache Haushalte oder Personen mit Vorerkrankungen tragen überproportionale Risiken. Vor diesem Hintergrund ist derzeit ein Klimaverfahren gegen Österreich beim EGMR anhängig. Geklagt hat ein gesundheitlich schwer betroffener Mann, dessen klimabedingte Erkrankung im Verfahren anerkannt wurde. Zu klären ist, ob Österreich der Schutzpflicht gegenüber seinen Bürger:innen ausreichend nachkommt. Eine Entscheidung wird noch 2026 erwartet.