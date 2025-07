KIM-Verordnung: Der Jugend Lebensträume nicht verbauen

Für Jugendliche steht der Wunsch, in einer Eigentumswohnung oder einem Einfamilienhaus zu wohnen, bei den Bedürfnissen ganz weit oben. Bei den 19- bis 26-Jährigen wünschen sich das laut Ö3-Jugendstudie sogar 92 Prozent der Befragten. Für sie ist Wohnen im Eigentum ein zentraler Lebenstraum und Ausdruck von Freiheit.

Der Weg dazu wird aber leider seit Längerem immer steiniger. Die Kosten sind überproportional gestiegen, die Bauleistung – und damit das Angebot – ist massiv gesunken. Neben den steigenden Zinsen waren dafür auch die verordneten Einschränkungen für die Vergabe von Wohnkrediten im Rahmen der KIM-Verordnung verantwortlich.

So wurden im Juli 2022 Wohnkredite im Ausmaß von 2,7 Milliarden Euro vergeben, im August 2022, dem Zeitpunkt der KIM-Einführung, waren es nur noch 1,3 Milliarden Euro, der Wert sank dann kontinuierlich bis Dezember 2023 auf nur noch 679 Millionen Euro. Dieser Rückgang war ein massiver Brandbeschleuniger des konjunkturellen Niedergangs der österreichischen Wirtschaft, denn fehlende Bauinvestitionen führen in großen Bereichen von Industrie und Dienstleistungen zu Auftragseinbußen und in der Folge zu Arbeitsplatzverlusten und Insolvenzen.