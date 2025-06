Israel will es wissen – doch geht die Rechnung auf?

Israel demonstriert mit dem Angriff seine strategische und operative Überlegenheit. Die Waffenarsenale müssen übervoll sein, um einerseits in die Offensive zu gehen, andererseits aber auch genug Abwehrkapazitäten zu haben, um sich Hunderter iranischer Raketen und Drohnen zu erwehren. Dafür reichen die eigenen Waffensysteme und Munition auf Dauer nicht aus, ohne nachhaltige Unterstützung der USA wären diese Operationen nicht möglich. Die Präzision der Luftschläge demonstriert zudem das professionelle Wirken des Mossad, der ohne Zweifel über außergewöhnliche Aufklärungsergebnisse verfügt – sicher nicht nur im Iran.

Mit den Luftangriffen auf Nuklearanlagen und die militärische Führungsspitze hat Netanjahu die Initiative an sich gerissen und einen strategischen Ausbruchversuch gestartet, der den Iran in Bedrängnis bringt und die gesamte Region in Aufruhr versetzt. Aber was passiert, sollte das Mullah-Regime in Teheran tatsächlich klein beigeben müssen oder gestürzt werden? Zweifellos könnte sich Israel als Sieger fühlen, da es den größten Staatsfeind und wichtigsten Unterstützer der Hisbollah, Hamas und Huthis bezwungen hätte. Da scheint der Krieg im Gazastreifen bei all seiner humanitären Hässlichkeit zu einem Nebenschauplatz zu verkommen.