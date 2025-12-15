Israel beim ESC: Europa hat gesprochen und viele wollen es nicht hören

Seit sechs Monaten steht das Ergebnis fest: Der österreichische Kandidat JJ hat den Eurovision Song Contest von Basel gewonnen, und Yuval Raphael aus Israel belegte, getragen von Millionen europäischen Zuschauerinnen und Zuschauern, den zweiten Platz. Die Menschen hörten Yuvals Song, mochten ihn, stimmten für ihn. Eine einfache, demokratische Entscheidung.

Doch genau diese Entscheidung kollidierte frontal mit den Erwartungen eines kleinen, aber umso lautstärkeren Aktivistennetzwerks in Spanien, Irland und anderswo, für die es unvorstellbar ist, dass etwas Israelisches in Europa Zuspruch finden könnte. Was folgte, war keine Auseinandersetzung über Musik oder Kultur. Es war eine Weigerung, die Entscheidung eines gesamten Kontinents hinzunehmen – die Weigerung zu akzeptieren, dass die verbreitete politische Erzählung einiger Regierungen und Aktivisten eben nicht von der Mehrheit der Europäer geteilt wird. Als die Realität nicht zu ihrer Weltanschauung passte, wurde Verwirrung zu Wut.

Die Feindseligkeit der vergangenen Monate macht dies deutlich. Aktivisten kletterten auf Kirchen, störten Weihnachtsmärkte, beschädigten Synagogen, verwandelten kulturelle Veranstaltungen in politische Schlachtfelder. All diese Aktionen folgten derselben Logik: Europa müsse einen israelischen Künstler ablehnen, weil Israel, und jeder, der aus Israel kommt, grundsätzlich als „böse“ betrachtet wird.

Als Boykotte scheiterten und die breite Bevölkerung nicht mitmachte, griff man zu Verschwörungserzählungen. Und so kommen wir zu den neuen Eurovision-Regeln. Nachdem Europa klar gezeigt hatte, dass die Zuschauer Israel unterstützen, wurde manchen Kräften bewusst: Die bisherigen Regeln führen nicht mehr zuverlässig zum gewünschten Ergebnis. Also wurden sie angepasst. Wenn der Boden nicht geneigt genug ist, neigt man ihn eben selbst.