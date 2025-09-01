Inflation: Teure Lebensmittel treffsicher bekämpfen statt zukaufen

Die Debatte über eine Preisregulierung bei Lebensmitteln in Österreich treibt weiter bunte Blüten. Es ist absolut begrüßenswert, dass der Blick nun endlich auch auf eine Gruppe der Gesellschaft gelenkt wird, die seit vielen Jahren massiv unter der Teuerung der Lebenshaltungskosten leidet: armutsbetroffene Menschen. Nur – bisherige Lösungsansätze gehen am Ziel vorbei. Jüngstes Beispiel: Michael Böheim, Wettbewerbsexperte am Wifo, schlägt in einem KURIER-Artikel vom 25. August vor, die Regierung solle „Lebensmittel zu Großhandelspreisen kaufen und sie an Sozialmärkte verschenken“. Das sei „die effektivste Maßnahme, um bedürftige Gruppen zu unterstützen“.

Ist sie nicht. Mehr als eine Million Tonnen genussfähige Lebensmittel werden in Österreich pro Jahr entsorgt. Eine unglaubliche Menge, während immer mehr Menschen nicht wissen, wie sie sich und ihre Kinder ernähren sollen: Die Zahl jener, die in absoluter Armut leben, hat sich laut Statistik Austria von 2021 auf 2023 verdoppelt. In der jüngsten Erhebung „So geht“s uns heute“ (Q1/2025) nannten 24,4 Prozent unter den 33 Prozent aller Befragten, die eine Verschlechterung ihrer finanziellen Situation wahrgenommen haben, höhere Ausgaben für Lebensmittel als Hauptgrund für ein schlechteres Auskommen mit dem Einkommen. 339.000 Erwachsene geben an, sich nicht jeden zweiten Tag eine Hauptmahlzeit leisten zu können. Das trifft auch auf 104.000 Kinder und Jugendliche zu.

Die schnellste, treffsicherste und auch günstigste Maßnahme, um die Inflation bei Lebensmitteln gerade für armutsbetroffene Menschen zu bekämpfen, wäre daher, die kostenfreie Umverteilung von geretteten Lebensmitteln durch soziale Einrichtungen auszubauen. Es braucht kein Geld für Lebensmittelzukäufe. Sondern lediglich die richtigen (politischen) Rahmenbedingungen, um die Arbeit von Organisationen wie der Tafel Österreich, die sich der karitativen Lebensmittelweitergabe widmen, zu fördern – statt sie zu behindern.