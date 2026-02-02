Das Genie beherrscht das Chaos. Aber wer beherrscht das Genie?

Transparenz ist eigentlich immer eine gute Sache. Es ist sehr wünschenswert, dass der gläserne Staat darlegt, wofür er eigentlich unser sauer verdientes Steuergeld verteilt. Doch man sollte mit dem Wünschen vorsichtig sein. Wenn nämlich der Staat dann tatsächlich die Sonne in die Bücher scheinen lässt, möchte man sich manchmal nur noch entsetzt abwenden. Vor ein paar Jahren startete in Österreich das „Transparenzportal“, in dem Bund, Länder und Gemeinden ihre umfangreichen Fördertätigkeiten katalogisieren sollten. Im Idealfall würden dann alle, die eine Förderung brauchen, schnell und einfach das für sie geeignete Programm finden; in der Draufsicht würden Ökonomen zusammen mit der Politik Verbesserungspotenziale aufspüren können. So weit, so gut. Warum gab es das nicht längst?

Und nun starren wir alle gemeinsam fassungslos in den gähnenden Abgrund des österreichischen Förderwahnsinns. Die gewitzten Frontend Developer, die die Zahlenkolonnen des Finanzministeriums menschenlesbar machen und in hübsche Grafiken gießen sollten, haben ganze Arbeit geleistet. Wir lesen von fast 33 Milliarden Euro, die pro Jahr in über 3.300 verschiedenen Förderprogrammen ausgeschüttet werden. Administriert werden sie von nicht weniger als 933 Abwicklungsstellen. In einer anderen Grafik nennt das Transparenzportal zwar 982 Abwicklungsstellen, aber wer wird schon wegen läppischer 49 Behörden, über deren tatsächliche Existenz sich das Finanzministerium selbst nicht ganz im Klaren zu sein scheint, ein Fass aufmachen.