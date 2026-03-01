Europa darf sich von Trumps Info-Bombardement nicht beirren lassen

Die Innen- und Außenpolitik der Trump-Administration bombardiert uns mit Schlagzeilen, die uns in ihrer Fülle überfordern. Nicht selten führt das dazu, dass wir gar nichts mehr wissen wollen von der Welt da draußen. Die niederländische Politikwissenschafterin Catherine De Vries hat in einem Guardian-Artikel jüngst erklärt, dass es sich hier nicht nur um ein Problem für uns als Privatmenschen handelt. Vielmehr ist die Aufmerksamkeitsökonomie mittlerweile ein Aktionsfeld im globalen Machtbewerb. Dass es einen Vorteil für denjenigen gibt, der die Informationssphäre strategisch vergiftet, hat schon Trumps rechtsextremer Chefberater Steve Bannon aus der ersten Amtszeit mit seiner berüchtigten Anleitung „to flood the zone with shit“ beschrieben. Die Taktik sollte die liberalen Kräfte in den USA durch schier quantitative Überforderung der moralischen und rationalen Diskursfähigkeit schwächen.

Seit Trumps zweiter Amtseinführung wird auch außenpolitisch ständig eine neue Sau durchs globale Dorf getrieben: von KI-generierten Filmchen eines ethnisch gesäuberten Gazastreifens als Luxus-Immobilienentwicklungsprojekt über Memes mit der US-Flagge auf Grönland bis zur „Ausschaltung“ des iranischen Atomprogramms werden Schlagzeilen produziert, deren reeller Gehalt erst im Nachhinein abgeschätzt werden kann.

Faktenkreativ Wie gefährlich diese faktenkreative Politik und ihre Kommunikation sind, müsste im Nuklearzeitalter eigentlich klar sein. Auslaufende Rüstungskontrollverträge und erhöhtes Misstrauen, gekoppelt mit atomwaffenfähigen Hyperschallraketen, die selbst die kurzen Reaktionszeiten auf vermeintlich atomare Angriffe im Kalten Krieg als beneidenswert erscheinen lassen, das sind real gewordene Albtraumszenarien für SicherheitspolitikerInnen. Dazu kommt eine zweite Maxime, die uns von Karl Rove, dem Chefstrategen von George W. Bush überliefert ist, jenes US-Präsidenten, mit dessen außenpolitischem Abenteurertum im Irak der Niedergang des Völkerrechts im 21. Jahrhundert eingeleitet wurde. Rove meinte: „Wir sind jetzt ein Imperium, und wenn wir handeln, erschaffen wir unsere eigene Realität. Und während ihr diese Realität (...) studiert, werden wir erneut handeln und andere neue Realitäten erschaffen, die ihr auch studieren könnt (...). Wir sind die Akteure der Geschichte . . . und ihr, ihr alle, werdet zurückbleiben, um einfach nur zu studieren, was wir tun.“ Dass auch Imperien an der Macht des Faktischen zerschellen, ist historisch gut belegt. Die Männer (fast immer) im Zentrum sind akut gefährdet, einem Machtrausch zu unterliegen, der sie die Realität nur noch verzerrt wahrnehmen lässt. Nach Bushs Irak-Desaster wird dies auch das Erbe von Präsident Trump sein.