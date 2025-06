Mehr Wettbewerb? Ja, bitte!

Viele hassen ihn, obwohl wir alle davon profitieren. Viele wollen ihn vermeiden, obwohl er Kosten für alle senkt. Und viele halten ihn gesellschaftlich für schädlich, obwohl er uns allen nachgewiesen mehr Zukunft bringt. Die Rede ist vom Wettbewerb.

Es ist eines der massiv unterschätzten, aber letztlich wichtigsten Erfolgsprinzipien unserer Marktwirtschaft, dass Wettbewerb uns alle weiterbringt. Wettbewerb zwischen Ideen ist das beste Entdeckungsverfahren für Zukunft. Der unternehmerische Wettbewerb ist auch der beste Weg zu optimalen Preis-Leistungsverhältnissen. Die inflationsdämpfende Wirkung von Wettbewerb steigert Realeinkommen und Kaufkraft.

Die Wirtschaftsgeschichte zeigt leider eindrucksvoll: Wo Wettbewerb fehlt, werden Leistungen in zu schlechter Qualität, zu teuer oder zu wenig innovativ und kundenfreundlich erbracht. Was hingegen Wettbewerb alles ermöglicht, zeigt der Griff zum Mobiltelefon. Vor der Liberalisierung des Telekomsektors waren günstige Preise und große Innovationen in Österreich schlicht kein Thema. Der Einzug von Marktwirtschaft und Wettbewerb in die lange verstaatlichte Industrie hat uns wirtschaftlichen Wohlstand, wichtige Innovationen und gute Arbeitsplätze gebracht. Und sogar die ÖBB ist durch mehr Wettbewerb ein klein wenig kundenfreundlicher geworden.