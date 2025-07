Ein weiterer schwerer Schaden für den Wohnungsmarkt

Die EU-Kommission hat nach Überprüfung der Auswirkungen der Mietpreisbremse in Deutschland die Empfehlung ausgegeben, diese nicht mehr zu verlängern, da sie Investitionen in den Wohnmarkt verhindert.

Es ist erfreulich, dass eine internationale Organisation sich dieser Thematik angenommen und die Realität erfasst hat. Auch wenn es sich hier um die Mietpreisbremse in Deutschland handelt, hat auch die nun so „freudig“ eingeführte Mietpreisbremse in Österreich die gleichen negativen Auswirkungen wie in Deutschland.