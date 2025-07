Ein holpriger Start in die EU-Budgetgespräche

Am Mittwoch hat EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen ihre Vorstellungen für das nächste Mehrjahresbudget der Europäischen Union für die Jahre 2028–2034 präsentiert – den sogenannten mehrjährigen Finanzrahmen (MFR). Dem vorangegangen ist eine heftige interne Debatte, die deutlich länger dauerte als geplant.

Dem Vernehmen nach hatte von der Leyen die Diskussion mit ihren Kommissionskollegen ungenügend – manche sagen sogar schlecht – vorbereitet. Und wenn es schon intern Streit über die weitgehenden Änderungen beim künftigen EU-Budget gibt, so darf es nicht verwundern, dass auch die EU-Mitgliedstaaten – sie müssen das ganze ja bekanntlich im Zusammenspiel mit dem EU-Parlament beschließen und am Ende des Tages auch bezahlen – wenig bis gar nicht begeistert sind, über das, was von der Leyen da auf den Tisch legt.