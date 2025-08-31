Der Tourismus boomt – und lahmt doch

Während die Österreicher in diesen Tagen nach dem Sommerurlaub allmählich wieder an die Fließbänder und Schreibtische zurückkehren, kommt eine Meldung der Statistik Austria nicht überraschend: Der österreichische Tourismus feiert fröhliche Urständ. Die erste Hälfte der Sommersaison ist in den Büchern und sie brachte mehr Nächtigungen als je zuvor. Das dürfte sich mit den Erfahrungen jener decken, die ihren Urlaub im Inland verbracht haben. Die Gasthäuser sind voll; Unterkünfte bucht man am besten gleich schon für 2027 vor.

Inflationsbereinigt

Doch die harten volkswirtschaftlichen Daten sprechen eine weniger erfreuliche Sprache. Die Wirtschaftsleistung der Gastronomie- und Beherbergungsbranche ist zwar zu aktuellen Preisen kräftig gestiegen; inflationsbereinigt dümpelt sie aber noch immer unter Vorkrisenniveau. Kaum eine Branche wurde durch Corona und Teuerung so durchgerüttelt wie der Tourismus. Selbst nach drei Jahren Rezession sind Servicekräfte schwer zu finden und noch schwerer zu bezahlen. Hohe Preise für Energie, Lebensmittel oder Kaffee kommen noch dazu. Immer wieder als Inflationstreiber verschrien, blieb vielen Betrieben gar nichts anderes übrig, als ihre Preise kräftig zu erhöhen. In heimischen Restaurants und Hotels zahlt man inzwischen um die Hälfte mehr als noch 2019. Tatsächlich entfällt ein erheblicher Teil der nun wieder steigenden Inflationsrate auf diese Branchen.

Zum Glück lassen sich die hohen Preise am Markt ganz gut unterbringen, weil die Österreicher – üppige Lohnabschlüsse und Hilfspakete sei Dank – genug Geld in der Tasche haben. Doch wie lange werden ausländische Touristen noch bereit sein, jeden Preis für die österreichischen Berge und Seen zu bezahlen? Zumal die Löhne weit und breit nicht so stark gestiegen sind wie hierzulande.

Für die Tourismusbranche gilt dasselbe, was für die exportorientierte Industrie auch gilt: Wir laufen Gefahr, uns aus den Märkten zu preisen. Besucht ein Niederländer ein Hotel in Kärnten, dann ist das aus österreichischer Sicht ein Dienstleistungsexport. Steigen die Preise bei uns schneller als die Kaufkraft unserer ausländischen Kunden, dann könnte es uns bald ergehen wie den Griechen. Weil sie in den Nullerjahren zwar dasselbe Meer anzubieten hatten wie die Türken und die Kroaten, aber viel mehr dafür verlangten, blieben die nordeuropäischen Sonnenanbeter bald aus. Auch zum österreichischen Tourismusstandort gibt es nahe Substitute. Nun ist die Schweiz natürlich immer noch viel teurer. Aber Slowenien?