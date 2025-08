Debatte um Dollfuß-Platz: Wie Erinnerungskultur nicht funktioniert

Neue Perspektiven

Schon an diesen wenigen Beispielen zeigt sich, dass Dollfuß nur sinnvoll beurteilt werden kann, wenn alle Fakten berücksichtigt werden. Und auch eine weiterführende Forschung, die sich an neuen Fragestellungen orientiert, sollte in diese Beurteilung einfließen. So wäre es etwa lohnend, sich mit Dollfuß’ politischen Konzepten auseinanderzusetzen. Inwieweit sind sie als Versuch zu verstehen, Österreich durch die Transformation von Staat, Gesellschaft und Wirtschaft eine neue, dezidiert österreichische Identität zu geben, die dem Land Resilienz verleihen sollte gegen die nationalsozialistische Bedrohung? Interessant wäre auch die Frage, inwieweit sich im heutigen Modell der Sozialpartnerschaft Ansätze finden, die sich auf Dollfuß’ berufsständisches Modell zurückführen lassen.