Braco und Peter Thiel als Yin und Yang eines pervertierten Zeitgeistes

Jeder Mensch ist ein Künstler“ – so lautet der bekannte Ausspruch und die radikale These des Aktionskünstlers Joseph Beuys. Sie geht davon aus, dass Kreativität, Formwille und Gestaltungskraft jedem Menschen innewohnen. Seine Auseinandersetzung mit Fragen des Humanismus, der Sozialphilosophie und Anthroposophie führte zu seiner spezifischen Definition eines „erweiterten Kunstbegriffs“ sowie zur Konzeption der „Sozialen Plastik“ als Gesamtkunstwerk, das ein kreatives Mitgestalten an Gesellschaft und Politik fordert.

In gewisser Form lassen sich die Wiener Festwochen, kuratiert durch Milo Rau, als eine derartige Soziale Plastik im Beuys’schen Sinne verstehen. Denn für Beuys war ein Kunstwerk nicht zwingend ein physisches Objekt wie ein Gemälde oder eine Skulptur, sondern vielmehr das schöpferische Handeln und Denken selbst. Er war der Überzeugung, dass der menschliche Verstand und die Fähigkeit, das eigene Leben sowie die Gesellschaft aktiv mitzugestalten, die höchste Form der Kunst darstellen.

So oder so ähnlich dürften die Veranstalter der Festwochen ihre Programmatik angelegt haben – von den Auftritten des kroatischen Heilers „Braco“ und seinem traurigen Blick direkt in die Seele bis hin zum turbokapitalistisch-transhumanistischen „Antichrist“-Bekämpfer Peter Thiel. Eine Plastik des Organismus unserer Gesellschaft.

Alles schön und gut. Doch bewegt sich die Kunst- und Kulturszene mit ihrer gesellschaftspolitischen Regie nicht – wie einst in einer Diskussion zwischen Michael Ende und Joseph Beuys – vom ehemaligen therapeutischen Aspekt zunehmend hin zur Aufklärung? Und überschreitet sie damit nicht die Grenze zu einer ideologischen Agenda?