Bildungsreform: Den Worten müssen Taten folgen

Können Sie es auch nicht mehr hören? Das heimische Bildungssystem ist teuer, aber ineffizient. Zu viele Kinder beherrschen am Ende ihrer Schullaufbahn grundlegende Fähigkeiten wie lesen, schreiben und rechnen nicht ausreichend. Sehr viele Kinder haben schon bei ihrem Schulbeginn so schlechte Voraussetzungen – etwa, weil sie nicht deutsch sprechen –, dass sie kaum eine Chance haben, etwas aus sich zu machen.

Bildung darf gerne etwas kosten; in diesen Bereich investierte Mittel machen sich für die Gesellschaft bezahlt. Das gilt aber nur, wenn das Geld auch richtig eingesetzt wird. Entscheidend ist nicht in erster Linie die Gesamtsumme, sondern vor allem die Verteilung der Mittel. Bisher hat Österreich überdurchschnittlich viel in höhere Bildungsbereiche gesteckt und die Elementarpädagogik vernachlässigt. Die nun angekündigte Ausbildungsoffensive für Kindergartenpersonal und das geplante Aufstocken der Deutschförderkräfte sind also sehr zu begrüßen.

Wichtiger Schritt

Auch das von Bildungsminister Christoph Wiederkehr (Neos) angekündigte verpflichtende zweite Kindergartenjahr ist ein wichtiger Schritt – wenn es wirklich kommt. Gesprochen wird darüber ja schon seit mindestens zehn Jahren. Spätestens 2027 soll es ja laut dem Minister so weit sein. Wir sollten ihn beim Wort nehmen.

Oft sind es nicht bloß sprachliche Defizite, die Kinder in ihrer schulischen Ausbildung behindern. Auch schlechtere sozioökonomische Umstände können einen starken Einfluss auf den Bildungserfolg und spätere Karrierechancen haben. An dieser Stelle kommen die Eltern ins Spiel – die selbstverständlich auch etwas beitragen müssen. Niemand will erwachsenen Menschen bei der Erziehung ihrer Kinder dreinreden oder ihnen spezielle Umgangsformen aufzwingen. Aber wenn Erziehungsberechtigte überhaupt kein Interesse am schulischen Erfolg ihrer Kinder zeigen, Förderprogramme verweigern oder andere Pflichten nicht wahrnehmen und Gesprächsangebote nicht annehmen, muss der Staat einfach aktiv werden. Strafen werden in solchen Fällen das letzte Mittel sein, aber es ist gut, dass die Regierung jetzt endlich Sanktionen angekündigt hat, wenn andere Interventionen nicht wirken. Die Politik sollte sich von der breiten Kritik an diesem Punkt nicht aus dem Konzept bringen lassen. Schließlich geht es um die Zukunft der Kinder.