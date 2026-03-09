Bildungsreform als Politshow: Latein ist Demokratiebildung pur

Die vor ein paar Wochen willkürlich losgetretene Bildungsdebatte läuft in vielerlei Hinsicht falsch. Zentraler Punkt: Wir haben seit Oktober 2025 von Expert:innen erarbeitete modernste Lehrpläne für alle Fächer der AHS. Eine sechsköpfige Expert:innengruppe unter der Leitung von Margot Anglmayer-Geelhaar, deren Habilitationsschrift der Lehrplanentwicklung gewidmet war, hatte unter Beachtung wissenschaftlicher Kriterien und mit Blick auf aktuelle internationale Entwicklungen einen Lehrplan für Latein vorgelegt, dessen Professionalität von den Verantwortlichen im BMB hervorgehoben wurde. Die Kristallisationspunkte sind: Sprache, Literatur, Kultur, Politik, Europa. Dieses Gesamtpaket ist definitiv ein USP des Faches Latein. Das intensivste Verständnis einer Kultur bietet die in den Texten niedergelegte Geisteshaltung.

Brückensprache Im Lehrplan heißt es: „Als neutrale Brückensprache ermöglicht Latein zum einen Einsichten in das Wesen und die Funktion von Sprache und fördert zum anderen die produktive und rezeptive Sprachkompetenz in der Unterrichtssprache auch auf Ebene der Bildungssprache. … Methodengeleitete Analyse und Interpretation lateinischer Texte … ermöglichen eine persönliche Auseinandersetzung mit Themen überzeitlicher Bedeutung. … (Dadurch) schafft der Lateinunterricht ein kritisches Bewusstsein für ästhetische Formung, Leserinnen- und Leserlenkung und Autorinnen- und Autorenintentionen nicht nur in lateinischer, sondern auch in deutscher bzw. fremdsprachiger Literatur. Die Auseinandersetzung mit römischer Literatur und Kultur und ihrem Weiterwirken nimmt ihren Ausgang in der Textlektüre und bildet eine Grundlage für das Verstehen europäischer und außereuropäischer Kulturen. Die Betrachtung interkultureller Zusammenhänge trägt dazu bei, den aktuellen gesellschaftlichen Diskurs vor dem Hintergrund historischer Gegebenheiten einzuordnen, reflektiert zu bewerten und aktiv mitzugestalten.“ Der Lehrplan schreibt zahlreiche Themenbereiche vor. Einer von vielen sei exemplarisch zitiert: „Lateinische Originaltexte zum Thema Politik und Gesellschaft, wie Schriften zu Staatstheorien, Utopien bzw. alternativen Gesellschaftsentwürfen, Imperialismus, Krieg und Frieden sowie zu Gesellschaftsordnungen bzw. sozialen Errungenschaften. Dieses Thema beinhaltet Texte, die die Mechanismen der Politik veranschaulichen, die aktive und passive Rolle der Einzelnen zwischen Freiheit und Verantwortung in der Gemeinschaft beleuchten, die Voraussetzungen unterschiedlicher Gesellschaftsordnungen aufzeigen und zur aktiven Beteiligung am demokratischen politischen Prozess anregen.“