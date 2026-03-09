Bildungsreform als Politshow: Latein ist Demokratiebildung pur
Die vor ein paar Wochen willkürlich losgetretene Bildungsdebatte läuft in vielerlei Hinsicht falsch. Zentraler Punkt: Wir haben seit Oktober 2025 von Expert:innen erarbeitete modernste Lehrpläne für alle Fächer der AHS. Eine sechsköpfige Expert:innengruppe unter der Leitung von Margot Anglmayer-Geelhaar, deren Habilitationsschrift der Lehrplanentwicklung gewidmet war, hatte unter Beachtung wissenschaftlicher Kriterien und mit Blick auf aktuelle internationale Entwicklungen einen Lehrplan für Latein vorgelegt, dessen Professionalität von den Verantwortlichen im BMB hervorgehoben wurde. Die Kristallisationspunkte sind: Sprache, Literatur, Kultur, Politik, Europa. Dieses Gesamtpaket ist definitiv ein USP des Faches Latein. Das intensivste Verständnis einer Kultur bietet die in den Texten niedergelegte Geisteshaltung.
Brückensprache
Im Lehrplan heißt es: „Als neutrale Brückensprache ermöglicht Latein zum einen Einsichten in das Wesen und die Funktion von Sprache und fördert zum anderen die produktive und rezeptive Sprachkompetenz in der Unterrichtssprache auch auf Ebene der Bildungssprache. … Methodengeleitete Analyse und Interpretation lateinischer Texte … ermöglichen eine persönliche Auseinandersetzung mit Themen überzeitlicher Bedeutung. … (Dadurch) schafft der Lateinunterricht ein kritisches Bewusstsein für ästhetische Formung, Leserinnen- und Leserlenkung und Autorinnen- und Autorenintentionen nicht nur in lateinischer, sondern auch in deutscher bzw. fremdsprachiger Literatur. Die Auseinandersetzung mit römischer Literatur und Kultur und ihrem Weiterwirken nimmt ihren Ausgang in der Textlektüre und bildet eine Grundlage für das Verstehen europäischer und außereuropäischer Kulturen. Die Betrachtung interkultureller Zusammenhänge trägt dazu bei, den aktuellen gesellschaftlichen Diskurs vor dem Hintergrund historischer Gegebenheiten einzuordnen, reflektiert zu bewerten und aktiv mitzugestalten.“
Der Lehrplan schreibt zahlreiche Themenbereiche vor. Einer von vielen sei exemplarisch zitiert: „Lateinische Originaltexte zum Thema Politik und Gesellschaft, wie Schriften zu Staatstheorien, Utopien bzw. alternativen Gesellschaftsentwürfen, Imperialismus, Krieg und Frieden sowie zu Gesellschaftsordnungen bzw. sozialen Errungenschaften. Dieses Thema beinhaltet Texte, die die Mechanismen der Politik veranschaulichen, die aktive und passive Rolle der Einzelnen zwischen Freiheit und Verantwortung in der Gemeinschaft beleuchten, die Voraussetzungen unterschiedlicher Gesellschaftsordnungen aufzeigen und zur aktiven Beteiligung am demokratischen politischen Prozess anregen.“
Latein und KI
Mit KI kritisch umzugehen, ist ein Gebot der Stunde und – tatsächlich – eine der wesentlichen Stärken des Lateinunterrichts: Latein thematisiert Sprache sehr ähnlich wie die KI und kann entscheidende Impulse für KI-Fitness bieten. Algorithmenabläufe, vernetzte Informationsstrukturen und regelbasierte Musteranwendungen repräsentieren nicht nur die Grundfunktionen von KI-Modellen. Sie bilden auch das Profil des Lateinunterrichts. Latein und KI teilen über weite Strecken ihren Zugang zur Informationsverarbeitung. Gerade durch die Hereinnahme der natürlichen Sprache in ihrer Bedienung holt die KI genau die Kompetenzen ab, die der Lateinunterricht aufbaut. Eine aktuelle europaweite wissenschaftliche Studie empfiehlt eindeutig, KI im schulischen Bereich als Querschnittsmaterie zu verorten, so Sascha Trültzsch-Wijnen, einer der Studienautoren, vom Fachbereich Kommunikationswissenschaft der Universität Salzburg.
Chancengleichheit
Latein bietet Chancengleichheit für alle, das Erlernen einer Bildungssprache für jede:n. Es ist höchst integrativ und bietet auch Menschen mit nicht deutscher Muttersprache durch die genaue Sprach- und Literaturbetrachtung enorme Chancen beim Erlernen der deutschen Sprache und der Integration in die Kultur Europas. Das Projekt „Pons Latinus – Brückensprache Latein“ der Berliner Humboldt-Universität ist ein schönes Beispiel.
Die letzten verfügbaren Zahlen weisen österreichweit 55.757 Schüler:innen aus, die von einer äußerst engagierten Kollegenschaft unterrichtet werden. Jährlich über 2000 freiwillige schriftliche Maturant:innen untermauern das. Niemand von diesen musste Latein wählen.
Bleibt am Schluss lakonisch festzustellen, dass die Stundenkürzungen im Fach Latein bei weniger als 5% der Schülerpopulation definitiv keine Bildungsreform, sondern nur Politshow darstellen.
Zum Autor:
Peter Glatz ist Vorsitzender der Bundesarbeitsgemeinschaft der Latein- und Griechischlehrkräfte und Mitglied der jüngst aus Protest zurückgetretenen Lehrplangruppe.
