Argentinischer Weg: Was wir vom Ende der Welt lernen können

Doch der Tag wird kommen, an dem das alles nicht mehr ausreichen wird. Wenn uns die Finanzmärkte kein Geld mehr leihen, ist es für die Ausgabenbremse etwas zu spät. Hat sich das Bürokratiemonster endlich selbst in den Schwanz gebissen, helfen auch keine digitalen Formulare mehr. Und ein nachhaltiges Pensionssystem hätten wir ohnehin schon vor Jahren angehen müssen.

Es gab eine Zeit, als selbst die uninspirierteste Regierung den österreichischen Staat mit Leichtigkeit hätte reformieren können. Sie hätte ja nur die passenden Konzepte von unseren europäischen Nachbarn abschauen müssen: Die Ausgabenbremse von den Schweden, die föderale Grundordnung von den Schweizern, die Flat Tax von den Polen, die Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung von den Esten, das nachhaltige Pensionssystem von den Dänen.

Failed state

Wir wissen nicht, wann dieser Tag kommen wird, aber er wird kommen, wenn wir so weitermachen. Der Tag wird den Übergang markieren von einem Land, das einfach nur ein bisschen zu lange ein bisschen zu hemdsärmelig regiert wurde, zu einem notorischen failed state, der auf konventionelle Weise nicht mehr zu retten ist. Jemanden zu finden, der jetzt noch helfen kann, erfordert Reisebereitschaft. So wie sich die von Skandalen zerrüttete katholische Kirche 2013 mit Franziskus einen CEO „vom Ende der Welt“ holte, könnte die Inspiration für die Lösung unserer wirtschaftlichen Misere auch nur noch dort zu finden sein: in Argentinien.

Was die Regierung Javier Mileis seit 2023 geschafft hat, findet in den europäischen Medien nicht das Echo, das es verdienen würde. Dabei wäre es gerade für uns in Österreich so wichtig, genau hinzuschauen.

Ein gewaltiges Budgetdefizit wurde innerhalb eines Jahres in einen ausgeglichenen Haushalt verwandelt. Wie ein altes Pflaster riss Milei die Misswirtschaft ab und strich die Staatsausgaben zusammen. Das tat kurz weh, aber schon seit 2025 sind die Heilungserfolge zu besichtigen: Über vier Prozent Wirtschaftswachstum, der Export boomt, die Inflationsrate ist von über 200 Prozent auf den niedrigsten Wert seit 2018 gefallen. Vom Rückgang der Teuerung profitieren vor allem die Armen; Millionen Argentinier sind in den beiden letzten Jahren der Armut entkommen. Die staatliche Fluggesellschaft ist wie durch ein Wunder plötzlich auch ohne Subventionen profitabel. Drei Millionen Menschen in der argentinischen Pampa haben heute Satelliteninternet; vor drei Jahren war das noch verboten. Die Deregulierung ist in vollem Gange. Über 15.000 Normen wurden geändert oder gestrichen; über 65.000 Staatsbedienstete entlassen.