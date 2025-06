Wohnen ist ein Recht, kein Luxus

Der Österreich-Pavillon auf der Architekturbiennale in Venedig thematisiert unter dem Motto „Agency for a Better Living“ die globalen Wohnfragen – anhand der Synthese von Top-down, dem Erfolgsmodell des sozialen Wohnbaus Wiens, und Bottom-up, dem Selbstorganisationsmodell der Zivilgesellschaft am Beispiel der Stadt Rom, anhand konkreter Architekturen. Beim Besuch vor einer Woche wurde ein zentraler Aspekt klar sichtbar: Wohnen ist mehr als ein wirtschaftliches Gut – es ist ein Grundbedürfnis und Voraussetzung für gesellschaftliche Teilhabe. Es ist zu groß und zu wichtig, um es als politischen Spielball zu sehen – schon gar nicht, um dem Thema die soziale Komponente zu nehmen. In Zeiten wachsender sozialer Ungleichheit und explodierender Mieten in vielen Metropolen zeigt Wien: Eine strategisch gesteuerte Wohnbaupolitik kann dem Marktversagen entgegenwirken.