An? Aus! – Das wäre für die Wissenschaft fatal

Ein Klick, und das Licht geht an. Ein Klick, und es ist wieder dunkel. Was ein Knopfdruck an einem Gerät augenblicklich bewirkt, geht in anderen Bereichen nicht so schnell. Gerade in der Spitzenforschung müssen wir meist auf jahrelange Aufbauarbeit setzen. Nur so können wir neue Themen etablieren, dem internationalen Vergleich standhalten oder sogar die Nase vorne haben.

Was bedeutet Forschung? Sie ist gleichbedeutend mit Fortschritt in vielen Lebensbereichen – und besonders in den Life Sciences und der Medizin, wo sie Krankheiten verhindert, heilt oder besser zu behandeln weiß, ist Forschung spürbar für uns alle. Jede und jeder von uns stellt den Anspruch, die jeweils beste und aktuellste Therapie zu erhalten – wer möchte noch Operationsmethoden aus den 70er-Jahren oder Rheumatherapien der 80er-Jahre? Ausgeschlossen! Dies ist aber nur möglich durch jahrelange Grundlagenarbeit und kontinuierliche Investitionen in Forscher:innen und Strukturen. Ein Medikament braucht in der Regel 12-14 Jahre von der Entwicklung des Wirkstoffes bis zur Marktreife. Dementsprechend sind viele derzeit ungelöste Fragen Ausgangspunkt für die Entwicklung neuer Medikamente und innovativer Therapien in der Zukunft.