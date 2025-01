Wer fürchtet sich vor Kickl und Trump? Mehr Zukunft wagen!

So wenig Zukunft war selten. Liegen die besten Jahre und Zeiten hinter uns, wird alles schlechter? Immer mehr in der westlichen Welt sind davon überzeugt. Auch in Österreich. Krieg, Klima und Kickl als möglicher nächster Bundeskanzler machen viele ängstlich und verzagt. Bei ihnen sorgt auch die zweite Amtszeit Trumps für Bauchweh. Und dennoch gibt es auch in Zeiten großer Unsicherheit Anlass zur Zuversicht.

Mit „Awfulizing“ brachte Zukunftsforscher Matthias Horx vor sieben Jahren die mentale Lage in vielen Ländern Europas auf den Punkt. Das wahre Zukunftsproblem unserer Zeit, so Horx, sei das Schlechtmachen, Schlechtdenken und Schlechtreden der Welt, der „Immerschlimmerismus“. Immer mehr steigen aus dieser Welt aus, indem sie auf Nachrichten verzichten. Heute gibt es sechsmal mehr negative Schlagzeilen als vor 20 Jahren. Die mediale Ausblendung schützt aber nur kurzfristig vor sozialer Depression, langfristig verstärkt sie diese und macht uns ohnmächtiger. Einzige Gewinner des Awfulizing sind populistische Parteien und (a)soziale Medien. Awfulizer sind für nichts verantwortlich. Ihr Handeln hat in einer Welt, die unweigerlich zuende geht, weder Folgen noch Wirkung. Schuld, Verantwortung und Engagement sind Kategorien der Vergangenheit. Das ewige Jammern, Nörgeln und Schlechtmachen ist nicht nur das Aus für private Beziehungen, es zerstört auch das gesellschaftliche Klima. Awfulizer verweigern Beziehungen und Kommunikation und damit Zukunft.