Vergessene Krisen: Es sind Menschen, keine Zahlen

Ich sammle Lebensgeschichten. Berichte über Hunger, Krieg, Konflikte, Katastrophen, Geflüchtete und Leid. Ich sammle sie in bunten Notizbüchern: Blau für die Ukraine, Grün für Mosambik, Orange für den Tschad. Sie sind voll mit den Schrecken der Welt, in der wir leben. Und in fast jedes Notizbuch schreibe ich dieses Zitat: „Wenn die Menschen sehen, was hier geschieht, dann wird Hilfe kommen.“

Ich höre das von den Menschen vor Ort immer wieder. Jedes Mal ist es mit Hoffnung auf Linderung der Not verbunden. Es ist fast so, als ob ihre Berichte sie künftig vor Bomben, Hunger und Angst schützen könnten. Und ist ihre Hoffnung nicht berechtigt? Sollte nicht schon ein einziger Beitrag über Verlust, Tod und Verzweiflung den Lauf der Dinge ändern?