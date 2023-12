Warum nicht einmal Ärzte als Influencer?

Wer vergangenen Montag am Nachmittag in der Wiener Innenstadt unterwegs war, der konnte nicht daran vorbei: etwa 500 Ärztinnen, Ärzte und Pflegekräfte marschierten bei eisigen Temperaturen vom Neuen Markt in die Operngasse, über die Ringstraße, vorbei Am Hof und über den Graben zum Stock- im-Eisen-Platz. Mehr Personal, mehr Zeit für Patientinnen und Patienen und letztlich höhere Gehälter waren die Hauptforderungen, die in mehreren Reden artikuliert wurden.

Bereits zuvor hatte die Kurie der Angestellten der Wiener Ärztekammer einen detaillierten Zehn-Punkte Plan entworfen. Die Reaktionen der Bevölkerung waren durchaus kontrovers: Während die Menschen am Straßenrand klatschten, winkten und mit ihren Handys fotografierten, wurde in diversen Foren in Printmedien und auf Social Media auch Unmut geäußert. Der Tenor: „Was wollen die noch? Haben eh genug bekommen.“