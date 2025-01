Warnung vor EU-Defizitverfahren war ein Sturm im Wasserglas

Vernünftige Stimmen, die den tatsächlichen Ablauf eines solchen EU-Verfahrens wegen übermäßigen Budgetdefizits zu erklären versuchten, hatten keine Chance, in der plötzlich einsetzenden Kakophonie noch irgendwie gehört zu werden. Dabei hätte man nur einfach nachlesen müssen: Schon Mitte des Vorjahres finden sich EU-Erklärungen, dass man angesichts der österreichischen Wahlen Ende September natürlich auf die erst zu bildende neue Regierung warten würde, um die übliche jährliche Einschätzung abzugeben. Deshalb findet sich in den EU-Datenbanken auch keinerlei Entwurf zu einem möglichen Defizitverfahren. Oder noch einfacher: Man hätte sich einfach die seit Wochen einsehbare Tagesordnung für den kommenden EcoFin-Rat der EU ansehen können: Weit und breit kein entsprechender Tagesordnungspunkt zu Österreich und seinem Budget. Stattdessen wurde von Politik und Medien lieber das Mantra vom 21. Jänner verbreitet: Vom Tag, an dem sich alles entscheidet.

Nun ist also alles anders. Herbert Kickl und Christian Stocker haben einen Brief geschrieben, der schon erwähnte Finanzminister hat eine schmale Tabelle mit ein paar geplanten Einsparungen in Brüssel vorgelegt und schon ist alles wie von Zauberhand abgewendet. Was für eine Ironie, was für eine Polit-Farce. Eigentlich müsste man umgehend einen parlamentarischen Untersuchungsausschuss einsetzen, um all den Unsinn, der da in den letzten Wochen über die EU und ihr angebliches Defizitverfahren verbreitet wurde, aufzuarbeiten.

Stefan Brocza ist Experte für Europarecht und internationale Beziehungen.