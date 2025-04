Wahlfreiheit beim Bargeld

Als Präsidentin des Seniorenrats, der gesetzlichen Interessenvertretung von mehr als 2,5 Millionen Seniorinnen und Senioren, kämpfe ich seit Langem auch im Rahmen der „Plattform Bargeld & Gesellschaft“ der Nationalbank wie eine Löwin dafür, dass das Bargeld und die Versorgung damit erhalten bleiben. Ein wichtiger Schritt zum Erhalt des Bargelds und des Zugangs dazu war die vergangenes Jahr getroffene Vereinbarung zwischen dem Gemeindebund und den Banken zur flächendeckenden Sicherstellung der Bargeldversorgung in den Kommunen. Die derzeitigen 8.600 Geldausgabeautomaten bleiben vorerst bis Ende 2029 an den bestehenden Standorten erhalten. Ebenso begrüßenswert ist die im Februar getroffene Festlegung von Nationalbank und Gemeindebund, dass es bis zu 120 neue Geldautomaten geben soll – in Gemeinden, in denen weder ein Automat noch eine Bankfiliale vorhanden ist. 2024 war das in 329 Kommunen der Fall. Vor allem in ländlichen Gebieten ist der nächste Bankomat oft weiter entfernt.