Viele Fragen rund um Herbert Kickl

Wird Kickl die dringend nötige Abgrenzung zu Rechtsradikalen und Kellernazis im Umfeld der FPÖ vornehmen? Nein! Das bedeutet, dass die Folie à deux, zwischen den Provokateuren rund um die FPÖ einerseits und den „Einzelfall“-Inquisitoren andererseits, Österreich und das Ausland (wieder) dauernd beschäftigen wird.

Wird sich ein Kanzler Kickl klar von jeder Russland-Nähe distanzieren? Wenn, dann nur sehr gewunden und widersprüchlich. Bei unseren westlichen Partnern wird er damit kein Vertrauen schaffen.

Wird er sich bezüglich der Vertretung Österreichs in der EU von der ÖVP einhegen lassen und wenn ja, sich auch daran halten? Kaum vorstellbar!

Wird er von radikalen Forderungen abgehen, wie: Zerstörung des ORF und der Presseförderung, Deutsch an Unis bei wissenschaftlichen Arbeiten, „Herdprämie“ für Frauen, reduzierte medizinische Versorgung von Asylwerbern, Rückzug aus dem „Sky Shield“-Programm usw.? Das wird eine Gratwanderung.

Kann Kickl Kanzler? Da gibt es große Vorbehalte, angesichts seiner Aggressivität, Rachelust, Lust am Zerstören auch von bewährten Strukturen und kaum ausmachbarer Eigenschaften eines Staatsmannes. Ein Kanzler muss täglich Krisen meistern, Konflikte lösen, konstruktive Lösungen finden, Kompromisse eingehen. Alles das ist Gift für Kickl und das Image, das er sich aufgebaut hat.

Daher schließlich: Will Kickl Kanzler werden? Ja und nein! Natürlich träumt er davon, als von seinem Volk bejubelter Kanzler in die Geschichte einzugehen. Mindestens genau so groß muss aber seine Angst sein, daran letztlich zu scheitern und als Versager, womöglich mit Schimpf und Schande, aus dem Bundeskanzleramt gejagt zu werden. Das wäre die ultimativ schlimmste Demütigung für einen Herbert Kickl.