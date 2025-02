Unwahrheiten waren stets Bestandteil der Politik, allerdings in dem Maß, wie dies derzeit beim US-Präsidenten der Fall ist, scheint es beispiellos zu sein.

Trump behauptet etwa, die Akzeptanz des ukrainischen Präsidenten liege bei 4 %. Er sagt nicht, woher er dies nimmt, die Hinweise deuten auf Putins Russland. Tatsächlich wurden in diesen Tagen in der Ukraine Meinungsumfragen durchgeführt. Die Akzeptanz von Selenski nahm seit Anfang der Aggression von zunächst über 90 % ab, liegt derzeit bei 52–56 %. Trump ist – so wie auch Putin – für eine allfällige Abhaltung von Wahlen. In Wahrheit sprechen sich 63 % dagegen aus, nur 29 % befürworten dies. Nur 1 % der Bevölkerung ist überzeugt, dass man den Präsidenten auswechseln soll. Lediglich 3 % sind derzeit für eine Abhaltung einer Parlamentswahl.