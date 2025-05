Österreich und die EU: Ein Hang zur Selbstverzwergung

Die Europäer können – apropos Meinungsfreiheit – so ziemlich alles sagen, was sie wollen. Auf den Universitäten sind kontroverse Debatten willkommen. Keiner muss fürchten, wegen seiner Ansichten Förderungen zu verlieren oder abgeschoben zu werden.

Loslösung von USA

Sich aus der sicherheits- und verteidigungspolitischen Abhängigkeit der USA zu lösen, ist essenziell, geht aber nicht von heute auf morgen. Jetzt gibt es zumindest die Chance für Europa, schrittweise stärker auf eigenen Beinen zu stehen. Sicherheit bedeutet für uns jedoch nicht, Nachbarn unter Druck zu setzen, anzugreifen oder zu annektieren. Unsere Nachbarn wollen lieber – und das freiwillig – Teil der Europäischen Union werden.

Europa wird gerne als Freiluftmuseum verspottet. Aber so schlecht ist es gar nicht, seine eigene Geschichte zu kennen und auf das Gemeinsame zu setzen. Hierzulande kann man jedenfalls in den Städten spazieren gehen, seine Kinder angstfrei in die Schule schicken und eine hohe Lebenserwartung genießen. Also: kein Grund, sich kleiner zu machen, als wir sind. Ganz im Gegenteil!

Zum Autor:

Paul Schmidt ist Leiter der Österreichischen Gesellschaft für Europapolitik (ÖGfE). Sie wurde 1991 gegründet, wird finanziert und gebildet von den Sozialpartnern und der Oesterreichischen Nationalbank.