Nichts könnte die Aufgabe der neuen Bundesregierung so gut zusammenfassen wie das Winston Churchill zugeschriebene Zitat „Never waste a good crisis“. In der Tat können tiefgreifende Reformen oft nur in Krisenzeiten durchgeführt werden. Dafür sind jetzt alle Voraussetzungen gegeben. Das Budget ist mit 4,7 % Netto-Defizit statt der 3 % Maastricht-Grenze aus dem Ruder gelaufen, ebenso die Staatsverschuldung mit 81,8 % statt der 60 % Maastricht-Grenze. Österreich befindet sich im dritten Rezessionsjahr. Unsere Wettbewerbsfähigkeit ist in den letzten fünf Jahren weltweit vom 16. auf den 26. Platz zurückgefallen und eine Besserung ist derzeit nicht absehbar.