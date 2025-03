Neue Regierung: Mit Minister-Kontrolloren in alte Muster verfallen

Spätestens seit der Pandemie war klar, dass die Schaffung von Monsterressorts wie Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz so seine Tücken haben kann. Aber auch beim Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie zeigte sich nach fünf Jahren, dass dies einfach zu viel für eine Person ist. Wer solch einen Bauchladen an Zuständigkeiten vor sich herträgt, kann nur scheitern.

Vor drei Monaten wurde an dieser Stelle von mir ausgeführt, dass eine Vergrößerung der Bundesregierung durchaus Sinn machen würde ( „Mehr Minister braucht das Land“ , 29. 11. 2024).

Statt sinnvollerweise zwei oder drei neue, thematisch innovative Ressorts zu schaffen, sind die Verhandler der künftigen Bundesregierung jedoch einen anderen Weg gegangen: Sie haben gleich sieben Staatssekretäre als Hilfe zur Erfüllung der Ministeraufgaben vorgesehen. Das alleine wäre noch kein Problem. Es gab schon Regierungen mit noch mehr Staatssekretären, etwa das Kabinett Kreisky IV, 1979–1983, mit beachtlichen neun Staatssekretären. Vielmehr kommt es darauf an, wofür diese installiert werden. Statt einzelne Zukunftsthemen hervorzuheben und ihnen ein politisches Gesicht zu geben – etwa den Pflegebereich – sind ÖVP, SPÖ und Neos hier in alte Verhaltensmuster verfallen: Ein schwarzer Kontroll-Staatssekretär im roten Finanzministerium hat genauso wenig Sinn wie sein roter Kontrollzwilling im schwarzen Innenministerium. Wie erfolgreich war denn Karoline Edtstadler als Aufpasserin von Innenminister Herbert Kickl? Weder hat sie die Spionage-Affäre rund um Egisto Ott erkannt noch die Erstürmung des BVT verhindert. In Erinnerung ist sie eher dadurch geblieben, dass die Zahl ihrer Kabinettsmitarbeiter zeitweise höher war als die von Kickl selbst.