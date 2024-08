Corona-Aufarbeitung: Nachvollziehbarkeit ist in Krisen entscheidend

Vertrauen in politische Entscheidungen speist sich aus der Qualität der Entscheidungsfindungsprozesse. Zu dieser Qualität gehört auch die grundsätzliche Reflexion politischer Zielsetzungen und Erwartungen. In der Pandemie geschah mancher Fehler aus der falschen Erwartung heraus, dass es für große gesellschaftliche Krisen auch große Lösungen aus einem Guss geben müsse. Allerdings sind Maßnahmen, die zwecks endgültiger Überwindung der Krise auf den heroischen Befreiungsschlag setzen, selten zielführend. Das hat die Impfpflicht gezeigt: Mit dem Impfen bzw. der Impfpflicht glaubte man, sozusagen ein geschliffenes Schwert in der Hand zu haben, um den Gordischen Knoten der Pandemie zerschlagen zu können. Doch eine Krisenpolitik, die auf den großen Wurf oder aufs Durchregieren setzt, rechnet nicht mit der Komplexität der Gesellschaft. Auch das gehört also zum Geschäft eines Krisenkoordinators: die Politik vor falschen Ambitionen zu warnen.

Alexander Bogner ist Soziologe an der Österreichischen Akademie der Wissenschaften