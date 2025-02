Klima-Zukunft als Randnotiz in neuer Regierung

In Sachen Klimapolitik tönte bisher aus den Verhandlungsräumen nur ein Zurück, keine Zukunft. Kein Klimabonus, weniger klimarelevante Förderungen (z. B. für Einbau neuer Heizungen), Neubau von Straßen. Wer das sagt, muss auch die Folgen klar benennen: weniger Kaufkraft, Gefährdung von Arbeitsplätzen, mehr Emissionen. Das aktuell angepeilte Klimaprogramm verfehlt die EU-Klimaziele 2030 krachend und löst damit absurderweise ein viel größeres Budgetloch aus, mit Strafzahlungen in Milliardenhöhe. Ist das die Wirtschaftskompetenz, von der alle sprechen?

Anstatt zu sagen, was man alles nicht will, wäre es höchst an der Zeit, Alternativlösungen aufzuzeigen. Man könnte den Abbau fossiler Subventionen wie Diesel- und Dienstwagenprivilegien vorantreiben und so wertvolles Steuergeld und Emissionen einsparen. Der Klimabonus muss tatsächlich reformiert werden, da er bisher mehr kostet, als die CO 2 -Steuer bringt – aber eine komplette Abschaffung trifft besonders Menschen mit niedrigen Einkommen und weniger jene mit besonders klimaschädlichem Konsumverhalten.

Mit der Entbürokratisierung sollte man bei den neun unterschiedlichen Genehmigungsverfahren für Windkraft anfangen, die uns der Föderalismus beschert. Und alle Parteien sollten sich auf einen sofortigen Stopp neuer Bodenversiegelung einigen, die Dorfzentren wiederbeleben und so nicht nur Gemeinschaft stärken, sondern auch Natur und Klima schützen.