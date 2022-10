Historische Leistung

Das Forschungsland Österreich freut sich ungemein über die Verleihung des Nobelpreises für Physik an Anton Zeilinger. Diese Leistung ist historisch und ich gratuliere ihm von ganzem Herzen. Der Nobelpreis ist in erster Linie seine Auszeichnung, auch wenn nun Trittbrettfahrer des Erfolgs auftreten werden, um am Erfolg zu partizipieren. Es ist die Auszeichnung für einen kompromisslosen Grundlagenforscher, der das Unentdeckte entdeckt hat und das bisher Unerklärte erklären konnte. Er ist kompromisslos zu sich selbst und in der Ablehnung des Mittelmaßes. Er verteidigt die Grundlagenforschung vor den Anmaßungen der Anwendungsorientierung und nützt die Freiräume, die sich ihm bieten. Diese Freiräume wurden eingeräumt, von den Universitäten, an denen er tätig war, und der Akademie der Wissenschaften, an der er ein Institut gegründet hat und die er über viele Jahre geleitet hat.