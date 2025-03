Handyverbot: Mehr Gestaltungsfreiheit für die Schulen

Das Handyverbot ist angesichts der großen Probleme im Bildungsbereich natürlich nur ein kleines Detail. Aber es wäre ein Anlass, wieder einmal über mehr Autonomie für die Schulen zu reden. In diesem Bereich rangiert Österreich europaweit seit Jahrzehnten ganz hinten. Dabei zeigen Länder wie Estland und Finnland, dass es gut funktioniert, wenn die Entscheidungen direkt an den Schulstandorten getroffen werden – und nicht zentral von Bund oder Land. Schließlich weiß der jeweilige Direktor oder die Direktorin am besten, was im eigenen Haus notwendig und wichtig ist.

Es würde völlig reichen, ein paar Kriterien festzusetzen, anhand derer die Schulen regelmäßig beurteilt werden. Über die Gestaltung des Unterrichts, die Auswahl der geeigneten Lehrer sowie die Lehrmethoden und -materialien sollte an Ort und Stelle entschieden werden. Das gilt auch und ganz besonders für die Verwendung der finanziellen Mittel. Wie eine Schule ihr Budget am sinnvollsten einsetzt, sollte nicht die Politik entscheiden, sondern die Schulleitung selbst.