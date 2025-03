Erschreckende Umfragewerte zu Hamas-Massaker vom 7. Oktober

Stattdessen liefert die Branche in der Fachwelt viel beachtete Analysen zu Protestbewegungen im Bereich Asyl und Deportation und kritisiert, wie unlängst unsere ehrwürdige Akademie der Wissenschaften, sogar die von Statistik Austria und dem Integrationsfonds angestellte Sammlung von gesicherten statistischen Daten über die Meinungsprofile und Lebensumstände der Migrant:innen und denunziert sie als „Migrantologie“. Also lieber gar nicht mehr hinschauen? Will aber das „Nie wieder“ zu Antisemitismus und zur Verfolgung von Jüdinnen und Juden nicht nur ein Lippenbekenntnis sein, sondern auch angesichts der Bilder der jubelnden Meuten bei der Übergabe der Hamas-Geiseln eine konkrete Sicherheitsanalyse über die künftige Bedrohung jüdischen Lebens in Österreich durch den wachsenden nahöstlichen Antisemitismus liefern, wird man nicht umhinkommen, die arabischen Meinungen zum Hamas-Pogrom vom 7. Oktober 2023 zu analysieren.

Das Arab Center for Research and Policy Studies in Katar und somit wohl kaum der „Islamophobie“ zu verdächtigen, hat in seiner 2024 veröffentlichten Umfrage die Meinungen in 16 arabischen Ländern von Mauretanien bis in die Golfstaaten berücksichtigt, alles in allem 95 % der Bevölkerung der arabischen Welt. Während 67 % der Befragten angaben, dass die Verbrechen der Hamas ein „legitimer Akt des Widerstandes“ waren, gaben 19 % an, dass es sich bei ihnen um „einen etwas fehlerhaften, aber legitimen Akt des Widerstandes handelte“. Somit heißen 86 % der arabischen Bevölkerung das schlimmste Pogrom gegen Juden seit Ende des Zweiten Weltkriegs für gut. Nur 5 % verurteilen den Terror-Überfall als illegitim. Die unvorstellbaren Leiden, die Morde, Vergewaltigungen, die noch immer nicht beendete Geiselhaft waren also ein „legitimer Akt des Widerstandes“ oder „etwas fehlerhaft“.

Die arabische Öffentlichkeit lehnt auch die Anerkennung Israels mit 89 % fast einhellig ab, während nur 4 % die Anerkennung befürworten. Jedenfalls ist es Zeit, dass sich unsere Sicherheitsapparate mit diesen Umfragen beschäftigen und dass die Sozialwissenschaft auch derartige Meinungsprofile in Österreich erhebt.

Arno Tausch ist ein österreichischer Politikwissenschaftler