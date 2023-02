Aberwitzigen Text vorgelegt, keine Täuschungsabsicht nachweisbar, alles paletti? Man muss kein Jurist sein, um zu verstehen, dass das nicht akzeptabel ist. Wie der Autor dieser Zeilen immer wieder versucht hat zu betonen: Es kann nicht darum gehen, (Ex-)Studierende zu sanktionieren. Eine akademische Qualifikationsschrift ist das Ergebnis einer Betreuungs- und Beurteilungssituation mit mehreren Beteiligten und für die Studierenden muss Vertrauensschutz gelten. Es kann auch nicht darum gehen, eine „Superrevisionsinstanz“ einzuführen, die im Einzelfall über den Universitäten steht und nachträglich eine individuelle Kontrolle mit Sanktionen – für den Einzelfall! – durchsetzt, gegen die Absolventen. Eine solche Regelung würde jegliche Universitätsautonomie aushebeln – und auch die Universitäten aus ihrer akademischen Verantwortung entlassen.

Angesichts der aufgezeigten, vielfältigen Missstände mit Arbeiten, die nicht nur bar jeglicher wissenschaftlichen Qualität sind, sondern offen Beleg dafür bieten, dass an Universitäten in Österreich die Gute Wissenschaftliche Praxis eben nicht eingehalten wird (bzw. dass ausländische Arbeiten dieser Art in Österreich anerkannt werden), bedarf es einer Kontrollinstanz, die zumindest gesamthaft Qualitätskontrollen vornimmt. Einrichtungen solcher Art existieren im Ausland bereits, sie fehlen in Österreich.

Peter Hilpold ist Rechtswissenschaftler und Professor für Völkerrecht an der Universität Innsbruck.