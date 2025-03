Gewalt in Syrien: Ein zerbrechlicher Frieden

Um die gegenwärtige Lage in Syrien zu verstehen, muss man einige Monate zurückgehen. Nach der Machtübernahme der syrischen Opposition erließen die neuen Machthaber eine Generalamnestie für Offiziere und Militärangehörigen der Assad-Armee. In jeder Provinz wurden Versöhnungszentren eingerichtet, in denen sich Soldaten ergeben, ihre Waffen abgeben und eine Karte erhalten konnten, die bestätigte, dass sie ihren Status bereinigt hatten. Ihnen wurde zugesichert, dass sie nicht belangt würden – es sei denn, sie waren an Kriegsverbrechen beteiligt. Tausende nahmen dieses Angebot an und wurden wieder als gewöhnliche syrische Bürger betrachtet.