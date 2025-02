Wenn sich die Kompassnadel verirrt

Die Grande Dame ÖVP hat sich mit der Entscheidung, mit der FPÖ in Verhandlung zu treten, das Genick über die Schmerzgrenze hinaus stark verknackst und in letzter Sekunde doch noch den Kopf aus der rechtslastigen Schlinge gezogen. Wenn sich die politische Mitte jetzt nicht stärkt, wird die gesellschaftliche Schere die Kluft zwischen den Menschen noch mehr polarisieren.

Wer will in Österreich jetzt noch regieren? Wer kann überhaupt noch regieren? Was kommt nach dem Nirvana?

Denn in Tagen wie diesen scheint es, als würden die Menschen, die in Österreich leben, den Weg kennen, den sie ein Leben lang gegangen sind, doch plötzlich gibt ihnen jemand, den sie nicht kennen, einen himmelblauen Kompass für den Weg, den sie schon ein Leben lang gegangen sind. Sie fangen an, in die Richtung zu gehen, die ihnen der Kompass zeigt, obwohl es nicht die Richtung ist, in die sie ein Leben lang gegangen sind, aber sie gehen trotzdem, drehen sich nach rechts, drehen sich weiter nach rechts, drehen sich nach rechtsaußen und gehen so lange in die Richtung, die ihnen der Kompass zeigt, bis sie von einem Auto überfahren werden, weil der Kompass die Überquerung einer Autobahn anzeigt.

Rechtsaußen wird in Österreich immer salonfähiger. Rechtsaußen ist jedoch keine Zeiterscheinung, sondern brandgefährlich.

Wie kann es in Österreich jetzt noch weitergehen? Eine Rückbesinnung auf menschliche Werte wäre eine Möglichkeit und nicht nur eine Möglichkeit, sondern eine dringende Notwendigkeit.

Es ist nämlich nicht selbstverständlich, in einem Land zu leben, in dem Friede herrscht und in dem die Menschen einigermaßen in Wohlstand leben können.

Es ist auch nicht selbstverständlich, in einem Land zu leben, in dem die liberale Demokratie ein wesentliches Fundament für eine funktionierende Gesellschaft ist.

Es ist nicht selbstverständlich, in einem Land zu leben, das Menschen aus anderen Ländern auffängt, wenn diese auf der Flucht sind. Denn stell’ dir vor, in deinem Land ist Krieg und du musst flüchten. In ein Land, das du nicht kennst. Was du mitbringst, sind Bilder vom Krieg, Bilder vom Sterben, Bilder von Leichen, Bilder vom Tod. Zeugnisse einer Flucht. Was dich empfängt, sind Bilder einer ungewissen Zeit, sind Bilder voller Fragezeichen.