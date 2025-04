Eine Idee für Bürokratieabbau in der EU

Große Ankündigungen zum Bürokratieabbau haben in der Politik Hochkonjunktur. Am 29. Jänner stellte Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen ihren „Kompass für Wettbewerbsfähigkeit“ vor: Die EU will wettbewerbsfähiger werden und Wohlstand sichern. Teil ihres Vorschlags ist ein „Omnibus-Verfahren“, das Berichtspflichten für Unternehmen reduzieren soll. Das klingt gut – und zugleich vertraut. Von Bürokratieabbau spricht man in Brüssel schon sehr lange. „Es sind weitere Anstrengungen erforderlich, um die Kosten für unternehmerische Tätigkeiten zu senken und unnötigen bürokratischen Aufwand zu beseitigen, da diese beiden Faktoren die KMU besonders belasten.“ So heißt es in einer Erklärung der Staats- und Regierungschefs aus dem Jahr 2000 (!). Allein zwischen 2019 und 2023 wurden 850 neue Rechtsvorschriften auf EU-Ebene verabschiedet.