Ein Integrationsrätsel

Vor 30 Jahren ist Österreich gemeinsam mit Schweden und Finnland der EU beigetreten. Im Vergleich mit den skandinavischen Ländern hat die Alpenrepublik von der EU-Mitgliedschaft wirtschaftlich am meisten profitiert, nicht zuletzt aufgrund der zentralen Lage und engen Einbindung in den Binnenmarkt. Laut Wifo sind wir jährlich rund 0,5% stärker gewachsen, als dies ohne EU der Fall wäre, während jeden von uns die EU-Mitgliedschaft nicht die Welt, sondern etwa einen Espresso pro Woche kostet. Sie ist also ein gutes Geschäft, im Grunde aber viel mehr: nämlich Garant für ein sicheres und friedliches Zusammenleben.

Trotzdem werden die Integrationserfolge und die Möglichkeiten Europas hierzulande zu wenig gewürdigt. Die Kluft zwischen gefühlten und tatsächlichen Vorteilen bleibt beträchtlich, und die eingetrübte EU-Stimmung ein Rätsel. Zwar sind über die letzten drei Jahrzehnte durchschnittlich 70% der Österreicher dafür, dass wir EU-Mitglied bleiben, und nur 22% befürworten einen Austritt. Aber für mehr als eine dürftige Zweckbeziehung reicht es dann doch nicht. So haben 27% hierzulande ein explizit schlechtes Bild von der EU – in Finnland sind es 13% und in Schweden nur 11%. 58% sagen in Österreich, dass das Land von der EU-Mitgliedschaft profitiert hat, in Finnland und Schweden vertreten stolze drei Viertel diese Ansicht.

Viele der Ursachen dafür, dass ein nachweislicher Integrationsgewinner wie Österreich der EU auch nach 30 Jahren reserviert gegenübersteht, sind nicht zuletzt hausgemacht. Ebenso wie unsere Budgetmisere, bei der die Frage nach einem EU-Defizitverfahren maximal ein Randthema sein sollte. Zu lange wurde das Feld den Kritikern und Pessimisten überlassen und Europa zum Sündenbock für alle erdenklichen Probleme abgestempelt. Ganz als ob wir nicht bei jeder europäischen Entscheidung mit am Tisch sitzen würden.