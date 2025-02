Demokratie ist in der Krise. So tönt es seit jeher, und heute umso lauter, da – egal von welcher politischen Seite – die Tugend der Duldsamkeit gegenüber Andersdenkenden dem gnadenlosen Anspruch auf Meinungshoheit unterliegt. Und wer diese Macht verliert, empört sich und beklagt zugleich den Verfall der Demokratie. Denn demokratisch, das ist das Adjektiv, mit dem sich Meinungsbildner schmücken. Es verleiht ihnen den Anschein, Wahrheit gepachtet zu haben. Und populistisch ist das Adjektiv, welches sie ihren Gegnern anheften. Damit werden jene denunziert, denen Falschheit wie ein Kainsmal eingebrannt wird. Schon vom Wortsinn her skurril. Der griechische Demos ist nämlich das gleiche Volk wie der lateinische Populus.