Ein mutloses Kopftuchverbot

Natürlich hat das Gesetz zum Verbot von Kopftüchern für Mädchen bis 14 Jahren einen populistischen, anti-muslimischen Geruch. Zur Erinnerung: im „Bundesgesetz über die religiöse Kindererziehung“ steht: Über die religiöse Erziehung eines Kindes bestimmen die Eltern, bis das Kind 14 ist, dann darf der Teenager frei entscheiden, welcher Religion er zugehören will. Es ist also ohnehin fraglich, ob das Kopftuchverbot gesetzlich hält.

Die Regierung verweist auf eine Studie aus Frankreich, wonach dort ein eingeführtes Verbot eine Verbesserung der schulischen Leistungen dieser Mädchen und eine integrationsfördernde Wirkung zur Folge gehabt habe.