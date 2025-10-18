Die Zeiten ändern sich – endlich

Wenn es um wortreiche Erklärungen geht, dann sieht der rote Wiener Gesundheitsstadtrat Peter Hacker meist seine Stunde gekommen. Diesmal tat er sich allerdings ungewohnt schwer, als er am vergangenen Freitag in der ZIB2 begründen musste, warum die Stadtregierung plötzlich im Flüchtlingsbereich – vor allem bei den subsidiär Schutzberechtigten – den Sparstift ansetzt. Immerhin werden in Zukunft statt rund 1.200 nur noch etwas mehr als 400 Euro an diese Menschen ausbezahlt.

Hacker war bisher immer im Gegensatz zu den meisten anderen Bundesländern trotz heftiger Kritik anderer Parteien für diesen sozialeren Weg eingetreten. Jetzt muss auch er die Reißleine ziehen.

Im Gespräch mit Martin Thür versuchte er, den Schwenk mit mehr Integrationsaufgaben für den Bund abzufedern. Ehrlicherweise hätte er sagen müssen: Die Bundeshauptstadt kann sich diesen eigenwilligen Kurs einfach nicht mehr leisten. Bürgermeister Michael Ludwig muss mit seiner rot-pinken Stadtregierung einen Sparkurs fahren, um das Budget zu sanieren. Und er tut es auch. Da ist für Ideologie kein Platz mehr, da zählen beinhart nur noch die blanken Zahlen.