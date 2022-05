Debatte über die Matura: Die ungesunde Angst vor Mathematik

Die Überarbeitung der Lehrinhalte, die das Bildungsministerium für das Vorjahr angekündigt hatte, wurde von der Corona-Welle hinweggespült und auf das Schuljahr 2023/’24 verschoben. Wir haben ja Zeit.

Was an der Modernisierungsdebatte jedoch verstört, ist die Geringschätzung für klassische Bildung, die mehr als nur unterschwellig mitschwingt. Im Windschatten der Frage, welche neuen Inhalte Platz finden müssen – und wie zeitgemäße Didaktik aussehen kann –, wird so ungeniert an den Grundfesten jener soliden Allgemeinbildung gerüttelt, für die gerade das Gymnasium immer noch zuständig ist: Es soll den Jugendlichen ein vielfältiges Rüstzeug für ihre Studien-, Job- und Lebensentscheidungen mitgeben. Es soll vermitteln, dass auch das Lernen gelernt sein will.

Ein Wert an sich

Bildung formt Persönlichkeiten – und ist dabei immer auch ein Wert an sich. Sie darf sich nie nur dem Diktat der Praxisrelevanz unterwerfen.

Übrigens: Die Mathematikfeindlichkeit ist ein österreichisches Phänomen. Wer hier mit Unwissen kokettiert, erntet zustimmendes Schmunzeln. Eine ungesunde Haltung, die wir da an nächste Generationen weitergeben – und die anderen Ländern fremd ist.

Dass wir uns schwertun, junge Menschen an den Unis für mathematisch-technische und naturwissenschaftliche Studien zu begeistern, muss niemanden verwundern. Im Kampf der klügsten Köpfe um die Technologien der Zukunft verschafft uns das keine Vorteile.