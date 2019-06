Die Stunde der Frau

Genau 100 Jahre nach Einführung des Frauenwahlrechts hat Österreich eine Bundeskanzlerin. Eine Meldung, zu schön um wahr zu sein. Sie wird in Zeiten der Politikverdrossenheit noch besser: Wollen wir nicht ohnehin lieber von Experten, statt von Politikern regiert werden? Moment mal: Erstens herrscht in Österreich normalerweise Gewaltenteilung zwischen Gesetzgeber, Gerichtsbarkeit und Verwaltung, und das ist auch gut so. Jetzt haben wir quasi ein monarchisches Modell: Der „Kaiser“ setzt eine Regierung ein, und alle jubeln. Zweitens: Eine demokratische Wahl hat in Österreich bisher weder eine Bundespräsidentin, noch eine Kanzlerin hervorgebracht. Präsidentschaftskandidatinnen gab es immerhin – gegen eine davon zogen SPÖ-Frauen mit dem Slogan „Frau sein allein ist nicht genug“ zu Felde. Unfeministisch, aber auch nicht falsch.