Die Rückkehr des Leistungsgedankens

Sonderproblem des heimischen Schulwesens ist ein überdurchschnittlich hoher Anteil an Kindern mit Migrationshintergrund. Bis 40 Prozent sind bewältigbar, sagt der OECD-Experte Andreas Schleicher im KURIER. Darüber wird es schwierig. Doch in Österreich gibt es nicht wenige Klassen, in denen 100 Prozent der Schüler eine andere Umgangssprache haben als Deutsch. Sogenannte Brennpunktschulen brauchen daher nicht nur Lehrer, sondern auch Sozialarbeiter und Psychologen. Denn da geht es auch um ein bildungsfeindliches Elternhaus, um Gewalt sowie um Druck auf muslimische Mädchen, sich streng islamischen Regeln zu unterwerfen. Dass Kinder mit Migrationshintergrund aber automatisch schlechtere Schüler sind, ist Unsinn. Sie sind nicht nur in der niedrigsten Leistungsstufe besonders stark vertreten, sondern auch in der höchsten, sagt Schleicher: weil den Klugen klar ist, dass ihr Fortkommen nur von ihrer Leistung abhängt. Was ihnen besonders helfen würde? Natürlich Ganztagsschulen. Dass diese nicht flächendeckend vorhanden sind, ist ein Armutszeugnis. Ein noch unter Kanzler Kern geplantes Ausbauprogramm wurde gekürzt. Das kann nicht der Weisheit letzter Schluss sein. Es bräuchte sogar ein Schulneuprogramm.

Noch mehr als bisher müssen Lehrer(innen) auch zu Lern-Coaches der Kinder werden. Derzeit herrscht eine Tendenz, Problemkinder von einer Institution an die andere weiterzugeben, bis zur Endstation AMS. Höchste Zeit, diesen Teufelskreis zu durchbrechen.