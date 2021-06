Die alten roten Ziele ziehen nicht mehr

Es gab einmal einen SPÖ-Parteichef, der wirklich gut in der Analyse und erstaunlich schlecht in der Umsetzung war: Christian Kern hatte einst erkannt, dass sich die traditionellen Milieus samt Klassenbewusstsein auflösen und ein junger Facharbeiter mehr als ein Ein-Personen-Unternehmer verdient. Dennoch hielt er linke Politik für notwendig und die viel zitierte These des 2009 verstorbenen deutschen Soziologen und Politikers Ralf Dahrendorf für falsch: Dieser hatte 1983 das Ende des sozialdemokratischen Jahrhunderts verkündet, weil alle Ziele erreicht seien.

Pamela Rendi-Wagner ist natürlich klug genug zu wissen, dass man von der Sozialdemokratie mehr erwartet als Oppositionspopulismus à la "Corona-Tausender". Und sie weiß auch, dass das Narrativ des vom bösen Kapitalisten ausgebeuteten Arbeitnehmers hierzulande nicht mehr passt. Die Sozialdemokratie in ganz Europa kämpft damit, dass ihre alte Politik nicht mehr nötig ist, ganz besonders in Österreich: Gott sei Dank fällt hier niemand durchs soziale Netz (manche haben es sich darin sogar recht bequem gemacht), es herrscht hohe Umverteilung, kaum irgendwo ist man so lange und mit so hohen Bezügen in Pension, und 60 Prozent der Wiener leben zu international vergleichsweise supergünstigen Preisen im geförderten Wohnbau.