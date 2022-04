Der Hilferuf der Schuldirektoren

Es geht freilich um mehr als um die Befindlichkeit von Direktoren. Das Ergebnis der Befragung wirft generell ein Schlaglicht auf die Situation der Schulen, an denen vielfach die Nerven blank liegen. Das hat zunächst viel mit der Pandemie zu tun – etwa mit den in den letzten zwei Jahren ständig wechselnden Corona-Regeln, mit Homeschooling, Testen und sonstigen Schutzmaßnahmen (Masken im Unterricht). Aber auch mit der quer durch die Konferenzzimmer wie die Klassen verlaufenden Front zwischen Geimpften und Ungeimpften/Impfgegnern.

Doch das System litt schon vor Corona an tendenzieller Überfrachtung und Überforderung: Schule soll (fast) alles leisten, dabei aber (möglichst) nicht stören. Sie soll soziale und familiäre Defizite aller Art ausgleichen, gleichzeitig aber den Lauf einer Wohlstandsgesellschaft samt ihren Freizeitansprüchen tunlichst nicht beeinträchtigen (letzteres gerade in „besseren Kreisen“ und zugehörigen Schulen).

Zudem weht ihr noch der Zeitgeist mangelnder Leistungs- und Anstrengungsbereitschaft, das Missverständnis Lernen/Arbeit müsse jedenfalls Spaß machen, entgegen. Und last but not least steht kaum ein Bereich schon seit Jahrzehnten so unter permanentem „Reform“-Druck wie die Schule (Stichwort: Schulversuche etc.). Bildungsexperten sind ähnlich zahlreich wie ÖFB-Trainer (und seit zwei Jahren auch Epidemiologen).

Das System Schule ist bei all dem wie ein Brennglas, welches gesamtgesellschaftliche Phänomene überdeutlich macht: die Gleichzeitigkeit von Überreiztheit und Saturiertheit, von Polarisierung und Gleichgültigkeit – was letztlich in eine Art großer Erschöpfung gemündet hat.

Müßig darauf hinzuweisen, dass diese unsere Gesellschaft für die gegenwärtigen Herausforderungen im Zeichen von Pandemie und (noch fernem) Krieg sich als nur schlecht gerüstet erweist. Was aber, wenn dies alles nur der Anfang war und die eigentlichen Bewährungsproben noch bevorstehen?